Yeni Hükümet Konağının Yapılacağı Alan Belli Oldu

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Başkan Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un da katıldığı basın toplantısında yer seçiminin sebeplerini ve tüm detayları anlattı.

İnegöl'de uzun süredir gündemi oluşturan yeni Hükümet Konağının yeri neticeye kavuştu. Yapılan uzun istişareler ve araştırmalar sonucunda eski merkez denilen bölge, Alanyurt ve Yeni İnegöl bölgelerinin orta noktası konumundaki Bursa-Ankara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alanda yapılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte Kent Müzesinde düzenlenen basın toplantısında yeri açıklayıp nedenlerini de bir bir anlattı.

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

Basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, "Şehrimizde yapılacak Hükümet Binası yer seçimi hususunda varılan kararla ilgili bir bilgilendirme yapmak üzere Tarihi Kent Müzemizde bugün tarihe not düşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konu siyasi bir gündem oluşturdu. Şehrimizde uzun süredir hep birlikte konuşuyoruz. Konunun tarafları bu noktada öneriler paylaşıyor, dolayısıyla siyasi gündem noktasına gelmiş önemli bir konu. Bizler de bugün Sayın Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız ile birlikte bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktık ancak mecliste devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle vekilimiz Ankara'da olduğundan katılamadılar" dedi.

İNEGÖL'ÜN REEL NÜFUSU 305 BİN

Eski Hükümet Binası hakkında bilgiler de veren Alper Taban, şöyle devam etti: "Eski Hükümet Binamız 1985 yılında temeli atılmış ve 1987 yılında hayata geçirilmiş o günün şartlarında çok kıymetli bir eser. O tarihlerdeki gazete kupürlerine baktığımızda 'İnegöl yeni bir merkeze kavuşuyor' şeklinde başlıkları görüyoruz. Nihayet itibariyle şehir hızla büyümeye devam etti. Bugün resmi nüfusumuz 281 bin. Ancak özellikle bizim yabancılar dairesinden aldığımız rakamlarla bugün reel nüfusumuzun 305 bin olduğunu ifade edebiliriz. Şehrimizde nüfusa kayıtlı olarak verilerde gözükmeyen vatandaşlarımız da var. Tabi bu yapının depremsellik riski var-yok şeklinde çok konuşuldu. Özellikle bir önceki Kaymakamımız döneminde de gerekli yazışmalar yapılmıştı. Burada binanın depremsellik riski deprem öncesi yapı olmasından dolayı vardı ve Bakanlığımız da bu tarz yapılarla ilgili Türkiye genelinde çalışmalar yaptı. Yaklaşık 55 yapının dönüşümü ile ilgili çalışma başlatıldı. İnegöl Hükümet Binası da buna dahil edildi. Bildiğim kadarıyla Bursa'da Mudanya'da buna dahil."

İNEGÖL'ÜN 50 YILINA HİZMET EDECEK

"Eski Hükümet Binası 6 dönüm üzerinde 6000 m2 inşaat alanına sahip bir yapı olarak kullanıma başladı. Tabi yeni yapı geleceğe matuf bir miktar daha büyük bir yapı olarak planlanıyor. Yaklaşık 150 çalışanın yer aldığı ve günlük ortalama bin kişinin hizmet aldığı bir cazibe noktası Hükümet Konağı. Tabi burada mevcut bölgedeki trafik yoğunluğu, insan yoğunluğu ve kalabalıklığı açısından değerlendirdiğimizde söylenecek çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Yeni yapının 50 yılı kapsayacak bir yapı olacağından bahsediyoruz. Eski bina 34 yılda kullanım ömrünü tamamladı. Önümüzdeki 50 yıl hizmet edeceğini düşündüğümüz bir yapının yer seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu yapılar şehrin sembol yapılarıdır, merkezde olmalıdır, bunlar çok kıymetli yapılardır. Ancak merkez kavramı noktasında değerlendirdiğimizde artık şehrin merkezi neresi diye değerlendirildiğinde bakış açısı değişiyor. Nerede yapılmalıdır, aday yerler nerelerdir diye bakıldığında inanın her değerlendirmeyi dikkate aldık. Benim gönlümden geçen aslında Yeni İnegöl dediğimiz yerleşkenin içerisinde olabilir miydi? Ancak bununla alakalı olarak orada şu anda yeterince bir halihazır nüfus yok. Orada binaların ayağa kalkması, yaşamın çok daha aktif hale gelmesi önemliydi. Orada şu anda bu durum gerçekleşmiş değil. Binanın şu anda orada olmasının vatandaşlarımız için de bir zorluk oluşturabileceği kanısına vardık. Yine Özdilek önündeki yeşil bant gündeme geldi. Burada da alanın çekme mesafeleri, yeşil alan bütünlüğünün de devam ettirilmesi noktasında ve arka bölümdeki yapılarla da ilişkisinin çok sağlıklı olmayacağı göz önünde bulundurulmuştu. Çevre Yolunda olabilir mi diye düşündük. Burada da sanki merkezde olması gereken bir binayı şehrin kıyısına, köşesine itiyormuşuz algısının doğru olmayacağı kanısı ortaya çıktı. Beraberindeki fuar alanı olarak ayrılan bir alan vardı, 105 ada. Sonra fuar alanı da Hamzabey bölgesine kaydırılmıştı. Bu alanda olabilir mi diye değerlendirdiğimizde çevresinde ağırlıklı olarak sanayi alanlarının olduğu bir yapı olacağını noktasında çok uygun olmayacağı değerlendirmesi oluştu."

PROJEKSİYON NÜFUS 486 BİN

"İnegöl'ümüz 281 bin 383 nüfusa sahip. Ancak bir de projeksiyon nüfusumu var. Projeksiyon nüfusun da 486 bin olarak öngörüldüğünü ifade edebilirim. Şu anda mevcut İnegöl'ümüzü ortadan geçen karayolu güney yerleşke ve kuzey yerleşke olarak 2'ye bölüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkede yaşayan nüfus 105 bin. Bu nüfusun gelecek 15 yılda varacağı potansiyel nüfus 121 bin. Reel nüfusumuz olan 305 binin 105 bini merkez dediğimiz alanda, 200 bini ise bu yerleşkenin dışında yaşıyor. Yeni İnegöl hayali kurduk. Bu alanda şu anda 31 bin nüfusumuz var Huzur, Akhisar ve TOKİ yerleşkesinde. Bu alan tamamlandığında 218 bin nüfus olacak. Yeniceköy 14 bin reel nüfus 45 bine gelecek, Cerrah bölgesi bugün 4 bin, 16 bine gelecek. Devamında Alanyurt şu an maksimuma gelmiş vaziyette 55 bin nüfusta ve 70 bine gelecek. Mesudiye Mahallemizde de hemen hemen yerleşke tamamlanmış gibi gözüküyor ve 20 bin olacak. Bu alanlar arasında değerlendirdiğimizde tam merkez dediğimiz, şehrin girişi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağının yanında 16 bin 500 m2'lik alanımız var. Mevcut yerimiz 6 dönümdü. Bu alan içerisinde 6 dönümü trampa yapacak şekilde bir parçasında yeni Hükümet Konağımız yükselecek."

ELDEKİ EN İYİ ALAN

"Teklif edecek yeri yeşil alanda mı buldunuz diyebilirler. Elimizdeki olası tüm alanları değerlendirdik. Ama ben bir Belediye Başkanı olarak planlarımızda bir idari hizmet alanı yazıp değerlendirmediğim bir yerim yok. Ya da başkaca satın alma yaparak değerlendireceğimiz bir yerimiz de yok. Yeşil alanın da tamamına yapmayacağız. Mevcutta 6 dönüm arsa üzerinde olan yapı muhtemelen 7-8 dönüm olarak planlanacak. Bunun kararı proje hazırlanırken verilmiş olacak. Arazimiz 16 bin 500 m2. Üzerinde ağaçlar var evet. İhtiyaç kadar olanını makinelerle söküm yaparak nakil edeceğiz, başka bir alanda yaşatacağız. Dolayısıyla mevcut merkezdeki yoğunluğu İnegöl'ün merkezi dediğimiz noktaya doğru taşımış olacağız. Dış bölgelerden gelen vatandaşlarımız da rahatlıkla karayolunu da kullanarak işini görebilecek. En iyi yer midir? Asla böyle bir iddia içerisinde bulunmam ama elimizdeki verileri değerlendirdiğimizde, artı ve eksileri koyduğumuzda kötünün iyisi diyebileceğimiz bir yer olduğunu ben gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Tarihe not düşülüyor, çünkü 50 yıllık bir proje. Aynı zamanda burada kullanılan yeşil alanı eski yeriyle trampa yapmış olacağız. Yani aslında bir yeşil alanı eksiltmiyoruz, yeşil alanı şehrin merkezine taşıyoruz."

ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

"Bugünkü araç sayımız 75 bin. 15 yıl sonra 163 bin olacak. Bu 163 bin araç aynı sokaklarda gezecek. Dolayısıyla burada verilmiş olan karar, aklın mantığın kabul ettiği ve gerçekten hayırlı olan neyse o olması yönünde çalışmalarımızı gayretle yürütmeye çalıştık. Nihayetinde böyle bir karara varılmış oldu. Ben bu noktada Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. MKYK Üyemiz Ayhan Salman Başkanımıza, AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan'a, İlçe Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekilimize, Sayın Valimize, Kaymakamımıza teşekkürlerimiz borç biliyorum. Kararın şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

EN DOĞRU LOKASYON İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise açıklanan kararın İnegöl'e ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ederek; "Depremsellik riskinden mütevellit yaklaşık 34 yıl şehrimize hizmet eden hükümet binamızın yıkımı gerçekleşti. Ülkemizde 55 ilçemizin hükümet binaları depremsellik riskinden dolayı yıkımı gerçekleştiriliyor. Bununla beraber en doğru lokasyonda yeni hükümet binası yerinin tespit edilmesi için çalışmalar yapıldı. Bu sürece katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Açıklamaların ardından Başkan Alper Taban basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

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