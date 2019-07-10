Yeni Fujitsu STYLISTIC Q509 Tabletleri, Zorlu Ortamlar için İdeal

Fujitsu, Yeni STYLISTIC Q509 Tabletleri ile Zorlu Ortamlarda İdeal Verimlilik Sağlıyor

Son derece sağlam, suya ve toza dayanıklı yeni STYLISTIC Q509, zorlu iç ve dış ortamlar için mükemmel "ikisi bir arada" tablet özelllikleri taşıyor.

Sağlamlığının yanı sıra hafifliğiyle – sadece 620 gram ağırlığında – endüstriyel ortamlarda ergonomik çalışma sağlıyor.

Uzun pil ömrü, hızlı şarj özelliği ve geniş bağlantı seçenekleri sayesinde verimliliğinizi artırıyor.

Fujitsu, en sert koşullar için ürettiği STYLISTIC Q509 tabletini pazara sundu. Bu tablet, askeri standartlarda dayanıklılık, suya ve toza dayanıklı muhafazasıyla zorlu çalışma koşulları için üretildi. Yüksek Çözünürlükteki parlama önleyici ekranı, entegre kalem muhafazasıyla, kurumsal güvenlik özelliklerini ve yüksek performanslı bir pili yalnızca 620 gram ağırlığındaki tek bir cihazda birleştiren STYLISTIC Q509, taşımacılık, lojistik, imalat, sağlık, eğitim ve perakende gibi pazarlarda mobil ortamlarda çalışan kullanıcılar için mükemmel bir eşleşme sunuyor.

Fujitsu STYLISTIC Q509 Tablet, iş günü boyunca verimliliği en üst düzeye çıkarmak için, yükseltilmiş bir batarya kullanım süresi ve çok çeşitli veri girişi seçeneklerini birlikte sunuyor. 10.1 inçlik çoklu dokunmatik IPS ekran, 4K basınç seviyesine sahip Wacom EMR kalemlerini destekliyor. Böylece kullanıcılar, kolaylıkla elektronik imzalarını ekleyebilir, eskiz çizebilir ve dijital notlar alabilirler. Dijital kalemi kullanılmadığı zamanlarda, tabletle bütünleşik bir muhafazaya oturuyor.

Klavye yuvasıyla kolaylıkla PC'ye dönüştürülebiliyor



Ofiste rahat ve ergonomik çalışma için, entegre bir LAN konektörü ve şarj portu bulunan klavye dock yuvasına takılan STYLISTIC Q509, PC'ye dönüşebilmektedir. Böylece daha yüksek bir voltaj sağlayan şarj portu ile pil sadece bir saat içinde yüzde 80 şarja ulaşabiliyor. Diğer Fujitsu tabletlerle uyumlu olan STYLISTIC port yuvası, STYLISTIC Q73x ve STYLISTIC V727 modellerinde de kullanılmasıyla çalışma ortamları için ideal bir seçim sunuyor.

Askeri MIL-STD-810G standardıyla uyumlu olarak tasarlanan STYLISTIC Q509, darbelere, sıvı dökülmelerine ve çarpmalara karşı güçlü koruma sağlamak için güçlendirilmiş köşelere ve sertleştirilmiş bir cam ekrana sahiptir. Fansız tasarımı sayesinde, havada çok fazla toz bulunan ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Fujitsu, ileri koruma gerektiren yıpratıcı ortamlar için isteğe bağlı olarak el kayışına sahip bir kılıf da sunuyor.

Q509 tabletini yetkisiz erişime ve veri hırsızlığına karşı koruyan kurumsal sınıf güvenlik özelliklerine ek olarak bütünleşik parmak izi sensörü ve Kensington kilit yuvası içermektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra yerleşik 4G/LTE üzerinden bağlanabilirlik, kullanıcıların neredeyse her yerden güvenle çalışabilmelerini sağlıyor.

Fujitsu EMEIA Müşteri Bilgi İşlem Cihazları Başkanı Rüdiger Landto şunları söylüyor:

"Tabletler iş yaşamının vazgeçilmez araçları haline geldi, ancak potansiyellerini tam kullanabilmek için kullanıcıların gereksinimlerine tam karşılık gelmesi gerekiyor. Endüstriyel veya dış ortamda, güvenilir araçtan gün boyu beklentimiz; toza, kire ve suya karşı dayanıklı cihaz anlamına gelmektedir. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çok hafif bir tablet geliştirdik. Tabletimiz parlama önleyici dokunmatik ekran, kalem desteği ve parmak izi güvenliğiyle azami kullanıcı konforu sağlıyor. Zorlu ortamlarda çalışan kişiler için ürettiğimiz STYLISTIC Q509, Fujitsu'nun geniş notebook ve tablet portföyüne mükemmel bir katkı sağlıyor. "

Yeni Fujitsu STYLISTIC Q509 Özellikleri ile dikkat çekiyor!

Kaynak: Teknotalk.com