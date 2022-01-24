Yeni evlerine kavuşan depremzede: "Konutlar, gerçekten muazzam. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır"

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi yıkılan ve ardından yeni evine kavuşmanın mutluluğu yaşayan iki çocuk babası Ayhan Aygün, "Konutlar, gerçekten muazzam. Biz devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi yıkılan ve ardından yeni evine kavuşmanın mutluluğu yaşayan iki çocuk babası Ayhan Aygün, "Konutlar, gerçekten muazzam. Biz devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan 18 bin 435'i tamamlandı. İhalesi yapılan yaklaşık 21 bin 200 konutun, 17 bin 100'ü valilik koordinesinde kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve ilgili kurum müdürleri depremin ikinci seneyi devriyesinde depremden sonra yeni ev ve iş yerlerine yerleşen ailelere ziyaretlerde bulundu. Vali Dr. Ömer Toraman, kısa sürede bu kadar yapı stokunun yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin gücüne işaret ettiğini belirtirken, ailesiyle birlikte yeni evlerinde ikamet eden depremzedelerden iki çocuk babası Ayhan Aygün ise devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduklarını kaydetti.

Deprem anında birinci katta oturmalarına rağmen aile ile birlikte binada en son çıkabildiklerini ifade eden iki çocuk babası Ayhan Aygün, "Yeni evimize taşındık. Evimiz yine Rüstempaşa Mahallesi'ndeydi. Birinci katta oturuyordum. Depremi yaşayanlardan biriyim. Ailemle birlikte depremde binadan çıkan en son çıkan ben oldum. Binanın çelik kapısı yere oturunca çekmek biraz zor oldu. Düşünün ki, 5'inci kattakiler benden ve ailemden önce dışarı çıktı. Biz en sona kaldık. Çıkınca zaten elektrikler yoktu, her taraf toz duman içerisindeydi. Can havliyle kendimizi dışarı attık" diye konuştu.

"Konutlar, gerçekten muazzam. Biz devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır"

Devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduklarını dile getiren Aygün yeni evlerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, " Bugün ilin valisi ve belediye başkanı ziyarete gelerek bizleri onurlandırdı. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz deprem gecesinden itibaren İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlarımız bizim yanımızdaydı. Allah, devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, bizlere sahip çıktılar. Evlerimizi inşa edip, bizleri evlerimize yerleştirdiler. Allah, devletimize zeval vermesin, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bizim evlerimiz zaten 40 yıllık evlerdi, depremde haliyle atıl duruma düştü. Şuandaki devletin yaptığı konutlar, gerçekten muazzam. Biz devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

"Çok şükür yerlerimizden memnunuz"

Depremde yıkılan işyerinin yerine yenisine kavuşan depremzedelerden Ramazan Yıldız, "İki sene önce büyük bir deprem olduğu için başka bir yere gittim ama iki hafta sonrasında yine yerime geldim. Çok şükür yerlerimizden memnunuz, şuan bir sıkıntı yok. Allah, razı olsun. Herhangi bir sıkıntı olduğu durumlarda ise valimiz birkaç kez gelip ziyarette bulundu" dedi.

Vali Dr. Toraman: "Kısa sürede bu kadar yapı stokunun yapılması Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin gücüne işaret eder"

Vali Dr. Ömer Toraman ise "Bugün, Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümü. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla beraber konutlarını teslim ettiğimiz vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onların sevincine, mutluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. TOKİ, depremi müteakip bugün itibariyle 21 bin 200 civarında konutuna ihalesi yapmış durumda. Bunların da yaklaşık 17 bin 100'ünün kurasını çekerek vatandaşlarımız konutlarını belirledik. Vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde taşınmaya devam ediyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar yapı stokunun yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin gücüne işaret eder. İnşallah kalan bir miktar konutu da kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ederek bu tahribatı gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız, evlerinden memnun. Biz de onların mutluluklarına şahit olmaktan dolayı memnunuz. Allah, bizleri tekrar bu tip büyük afetlerden muhafaza etsin. Elazığ'da 2020'deki depremden sonra çok ciddi bir kentsel dönüşüm yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde meydana gelebilecek depremlere karşı da yapı stokunu güçlendirmiş oldu. Elazığ, alt ve üst yapısıyla beraber modern bir şehir hüviyetine kavuşmuş oldu. Allah, beterinden saklasın. Tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, kalanlara da sağlık sıhhat diliyoruz" diye kaydetti. - ELAZIĞ