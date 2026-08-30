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Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans

Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
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Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe, ilk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona istediği gibi başlayamadı. Savunma sorunları yaşayan İzmir ekibi, 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe, bir türlü çıkışa geçemedi. Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına da isyan eden sarı-kırmızılılar 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü bir giriş yaptı.

3 MAÇTA 1 PUAN ALDI, 7 GOL YEDİ

Geçen sezon ilk mağlubiyetini 9'uncu haftada alan Göz-Göz, yeni Avrupa hedefiyle başladığı Süper Lig'de taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Savunmada büyük sorunlar yaşayan Göztepe, 3 müsabakada 7 gol yedi. Göz-Göz, geçen sene ise 14 hafta sonunda 7 gol yemişti. Stoper Heliton, kaleci Mateusz Lis ve sol beki Amin Cherni ile vedalaşan İzmir ekibi, giden oyuncularını aramaya başladı.

GALATASARAY FOBİSİ SÜRÜYOR

Yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg'ten faydalanamayan Göztepe'de Lis'in yerine kadroya dahil edilen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili de şu ana kadar güven veremedi. Göztepe, Galatasaray'a karşı yine makus talihini yenemedi. Sarı-kırmızılıların son olarak 1972-1973 sezonunda İstanbul'da 1-0 mağlup eden Göztepe, o tarihten sonra İstanbul'dan galibiyet alamadı. Göztepe Galatasaray'la üst üste oynadığı son 10 maçı da kaybetti. Göz-Göz, son olarak 2019-2020 sezonunda Galatasaray'ı evinde 2-1 yenmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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