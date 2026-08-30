Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Transfer döneminin dikkat çeken genç yeteneklerinden Jean-Matteo Bahoya’nın geleceği netleşiyor. Bir süredir Fenerbahçe’nin de radarlarında yer alan 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için İngiliz ekibi Hull City resmi hamlesini yaptı.

FRANKFURT İLE ANLAŞMA TAMAM

Hull City, Bahoya'nın kulübü Eintracht Frankfurt ile transfer konusunda el sıkıştı. Transfer yarışında Fenerbahçe ve İngiltere'den diğer kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen, somut adımları atarak sonuca en çok yaklaşan taraf Hull City oldu.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN YEŞİL IŞIK

Hull City projesine sıcak baktığı belirtilen yetenekli futbolcuya, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye seyahat etmesi için izin çıktı. Son prosedürlerin ve sağlık taramalarının ardından transferin resmiyet kazanması hedefleniyor.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Frankfurt'un devre arasında kadrosuna kattığı ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bahoya, ana mevkisi olan sol kanadın yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç yetenek aynı zamanda Fransa'nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla da adından söz ettirmişti.