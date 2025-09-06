Yeni Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü kim oldu? Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Arslan kimdir?

Söz konusu kararın ardından gözler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Adem Arslan'a çevrildi. Vatandaşlar, yayımlanan atama kararının ardından "Prof. Dr. Adem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli, uzmanlık alanı nedir?" sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı.

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ADEM ARSLAN KİMDİR?

1971'de Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. 1988 yılında İçel Hacı Sabancı Lisesi'nden mezun oldu. 1995'te Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru unvanını aldı.

MESLEKİ BAŞLANGIÇ

1995-1998 yılları arasında Hakkari, Karaman ve Mersin'de pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1998'de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Muş, Malazgirt'te kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı. Haziran 2004'te Nöroşirürji uzmanı oldu.

UZMANLIK VE AKADEMİK KARİYER

Eylül 2004 - Ocak 2005 arasında Nevşehir SSK Hastanesi'nde Nöroşirürji Uzmanı olarak çalıştı. 25 Ocak 2005'te Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011'de Doçent, 2016'da Profesör unvanını aldı.

ÖDÜLLER VE BİLİMSEL KATKILAR

2009 yılında Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma Ödülü'nü kazandı. 2010'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda üç ay klinik gözlemci olarak bulundu. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. Aslan'ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 162 bilimsel yayını vardır.

ÜYELİKLER

Türk Nöroşirürji Derneği, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (EANS) ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği üyesidir.

YÖNETİMSEL GÖREVLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Dekan Vekilliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

GÜNCEL GÖREVLER

Halen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Üniversite Rektör Yardımcısı ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

KİŞİSEL YAŞAM

Evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.