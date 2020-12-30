Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen yeni hükümetinin kabine üyelerinin Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, patlamalarda hükümetin ve hükümet üyelerinin tamamının sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Husi milislerinin bu sabah Uluslararası Aden Havalimanı'nı hedef aldığı hain eylemi, hükümeti görevini yerine getirmekten alıkoymayacak." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonu haberinde, bir muhabirinin olayda yaralandığını kaydetti. Haberde muhabirin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanlık üyesi Salim el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın füze ile hedef alındığını savundu.

İran destekli Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

Yeni Yemen hükümeti

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, kurulduğu duyurulan Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararında yeni hükümetin, GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy