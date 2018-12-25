Yemen'in Acılarını Beşir Derneği Sarıyor

Dünyadaki en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'de kriz her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Yemen'de özellikle sağlık hizmetlerinin verilememesi dolayısıyla insanlar dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını sürdürüyor. Beşir Derneği de yardımlarını hız kesmeden sürdürerek çekilen acılara merhem olmaya çalışıyor.

15 Aralık'tan beri Yemen'de bulunan derneğin ilk yardım dağıtımları Seiyun şehrinden 60 km uzaklıkta olan Şilhimed Hadid köylerinde gerçekleşti. Marib'e bağlı Hajjah Kampı, Marib kırsalı, Alwadi bölgesi, Sirvah Kampı'nda dağıtım gerçekleştiren dernek gönüllüleri, un, şeker, pirinç, sıvı yağ ve süt tozu gibi yardımlarda bulunuyor. Bunun yanı sıra Beşir Derneği, yeterli beslenemeyen çocukların tedavi gördüğü hastaneye ziyaret gerçekleştirerek fizibilite çalışmalarına yardımcı oluyor. 19 Aralık'ta da Marib Cav El Nesim Kampı'nda dağıtımlara devam eden Beşir Derneği gönüllüleri bunun yanında 600 kadar aileye kesilen kurbanlar ile et dağıtımı gerçekleştirdi.

Zorlu Şartlara Rağmen Yemen'de ve Mazlum Coğrafyalarda Yardımlar Devam Ediyor

İnsani yardım çalışmaları yapılan birçok ülkede can, mal ve salgın hastalıklar sivil toplum gönüllülerinin hayatlarını tehdit etmektedir. Beşir Derneği ekipleri ise gittiği coğrafyalardaki riskleri kabullenip, kendi can güvenliklerinden fedakârlık yaparak tamamen gönüllü bir şekilde insani yardım ihtiyacı olan ülke ve bölgelerde faaliyet yürütüyor. Dün Somali, Suriye ve Arakan gibi nice ülkelere girilirken de böyleydi bugün Yemen'de de bu şekilde. Bağışçılarından aldığı emanetleri yerlerine ulaştırma gayreti içerisinde olan Beşir Derneği ekipleri, tıpkı diğer yardım kuruluşları gibi bu riskleri yardım ulaştırmada engel olarak görmemektedir.

Bu doğrultuda 20 Aralık'ta Aden'e doğru yola çıkan ancak kontrol noktasında askerler tarafından göz altına alınarak pasaportlarına el konulan Beşir Derneği gönülleri, 2 gün faaliyetlerden men edildi, sonrasında ise yapılan yanlıştan dönülerek tutuldukları otelden serbest bırakıldı. Dernek gönüllüleri, tekrardan çalışmalarına tüm hızıyla devam ederek Yemen'de yaşanan acılara merhem olmaya devam ediyor. Yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan Beşir Derneği, hayırsever bağışçılarından aldıkları emanetleri bizzat yerinde nezaret ederek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Türkiye'de bulunan 250'ye yakın temsilciliğiyle ülkemizin dört bir yanında hizmetine devam eden Beşir Derneği, 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği Yemen'de yaklaşık 15 bin kişiye ulaştırdıkları yardımları da artırarak her fırsatta sürdüreceklerinin altını çiziyor.

Yaşanan ve yaşatılan insanlık dramının son bulması, yaraların sarılması için elinden gelen desteği gösteren Beşir Derneği'ne yapılacak her bir yardım ise hayati bir önem niteliğinde. Yemen'e destek olmak için Beşir Derneği'nin online bağış sistemi üzerinden katkıda bulunabilir veya SMS ile yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz.