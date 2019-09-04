Yazar Turan Dursun'un 29. ölüm yıl dönümü! Turan Dursun kimdir?

04.09.2019 06:00

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Turan Dursun, dini araştırmalarının yanı sıra çeşitli dergilerde kaleme aldığı yazıları, kitapları ile de adından söz ettiriyor. Turan Dursun kitapları, hayatı, biyografisi…

TURAN DURSUN KİMDİR?

Dursun, 1934'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde dünyaya geldi. Ailesinin sekiz çocuğundan biriydi. Beş yaşındayken bütün ailesiyle birlikte Ağrı'nın Tutak ilçesine göç ettiler. Babasının hayalini gerçekleştirmek için yatılı din okullarına, Kur'an kurslarına ve birçok ünlü hocanın yanına eğitim almak için gitti. Bu eğitimler için birçok şehirde bulundu.

Diyânet İşleri Başkanlığı'nın İlâhiyat Fakülteleri'nde sürdürdüğü Sünnî-Hanefî-Mâtûridîyye İ'tikadî mezhebi ana ilkelerine dayalı olarak Monoteistik dinler tarihi eğitimi almaya karar verdi ve genç yaşta Kürtçe, Çerkezce ve Arapça öğrendi. Antropolojiyle de yakından ilgilenen Dursun'un, Müftülük sınavını kazandıktan sonra tayini yapılamadı. İstanbul Mahmutpaşa İlkokulu'nu kısa sürede dışarıdan bitirdi. Sivas müftüsü iken de ortaokulu dışarıdan bitirdi ve liseyi bitirmek üzereyken de silahlı saldırının hedefi oldu.

İMAM OLARAK GÖREVE BAŞLADI

İlk imamlık deneyimlerini Tarsus'a bağlı Baltalı köyünde yaptı. Askerliğinden sonra İstanbul'da bulunan İsmailağa ve Üçbaş medreselerinde hocalık yaptı. Ardından müftülük yapmaya başladı. İlk olarak Tekirdağ'da müftü yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Gemerek'te, Altındağ'da, Sivas'ta ve son olarak da Sinop'un Türkeli ilçesinde müftü olarak görevde yürüttü. 1958 yıllında başlayan müftülük görevi 1966'da son buldu. Bu yıllar arasında sürgün edildi. Daha sonra müftülükten ayrılarak TRT'ye geçti. TRT'de prodüktör olarak çalıştı ve buradan emekli oldu.

MÜFTÜLÜKTEN İSTİFA ETTİ

Müftü iken İslâmiyeti, Hıristiyanlığı ve Yahudiliği hem kendi kaynaklarından, hem de diğer kaynaklardan yararlanarak daha detaylı bir şekilde birbiriyle karşılaştırarak kökenlerini aramaya yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar inancında da farklılıklara neden oldu ve müftülük görevinden istifa etti.

TRT'DE PRODÜKTÖR OLARAK ÇALIŞTI

Turan Dursun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda ambar memurluğu, malzeme memurluğu, koruma memurluğu ve evrak memurluğu gibi görevlerde çalıştı. Ardından prodüktör sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Bundan sonra TRT Kültür Müdürlüğü'nde dinî yayınların hazırlanmasında prodüktör olarak çalıştı ve birçok yapıma imzasını attı. Bunlardan bazıları: Tarihte Türkler, Başlangıcından Bu Yana İnsanlık ve Akşama Doğru gibi çalışmalardır. TRT'deki 16 yıllık görevinden 1982 yılında emekliye ayrıldı.

1987 yılında Doğu Perinçek'le tanıştı ve onun yardımıyla 2000'e Doğru adlı dergide Din Bilgisi adında bir sayfada yazmaya başlayan yazar, daha sonra Saçak, Teori ve Yüzyıl gibi dergilerde de kendine yer buldu. İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserini Türkçeye çevirdi. Hazırlamakta olduğu kapsamlı Kur'an Ansiklopedisi'nin ancak ilk 8 cildini tamamlayabildi. Naime Dursun ile evli olan Turan Dursun'un bir de Abit Dursun adında oğlu bulunuyor.

SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Turan Dursun, 4 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da evinden işine giderken uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Dört yıl sonra, İslami Hareket Örgütü'ne yönelik operasyonda cinayetin çözüldüğü açıklandı.Turan Dursun anısına her yıl Turan Dursun Araştırma ve İnceleme Ödülü veriliyor.

KİTAPLARI - ESERLERİ

Allah, Din Bu-1 (Tanrı ve Kur'an), Din Bu-2 (Hz. Muhammed), Din Bu-3 (İslamda Toplum ve Laiklik), Din ve Cinsellik, Dua, Evren Bir Şaka mı?, Kur'an, Kur'an Ansiklopedisi, Kutsal Kitapların Kaynakları, Müslümanlık ve Nurculuk, Şeriat Böyle, Ünlülere Mektuplar.