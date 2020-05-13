Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri Yaz mevsimi yaklaşırken faza kilolar sizi düşündürmeye başladı. Peki, yaza formda girmek için baharda yapmanız gereken hazırlıkları biliyor musunuz? Yaza formda girmenizi sağlayacak ipuçları ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri ile vücudunuzu forma sokabilirsiniz.

Yaz mevsimini doyasıya yaşamak için fit ve zinde olmalısınız. Bunun için de bahar aylarından itibaren hazırlıklar yapmalısınız. İşte yaza formda girmeniz için bahar mevsiminde yapmanız gerekenler ve fit olmanıza yardım edecek kahvaltı önerileri

YAZA FORMDA GİRMENİZİ SAĞLAYACAK İPUÇLARI

BOL BOL SU TÜKETİN

Vücudumuz günlük 2,5/ 3 litre suya ihtiyaç duyar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu düzenli olarak aldığınızda toksinler ve ödemleri atacaksınız. Yeterli su tüketimi aynı zamanda elektrolit dengesini sağlayarak metabolizmanın sağlıklı işlemesine yardım eder. Sağlıklı bağırsak hareketleri için de bol su tüketimine önem vermelisiniz.

POSALI BESİNLER

Bol posalı besinler, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme için önemlidir. Meyve sebzelerden günlük 5 porsiyon tüketerek beslenme programınızı sağlıklı hale getirmiş olacaksınız. Bunun yanında kuru baklagil tüketimi de bu ihtiyacınızı giderecek önemli besin kaynaklarındandır. Bol posalı besinler tükettiğinizde kan şekeriniz dengelenecek, bağırsak florası düzene kavuşacak ve kilo vermeniz kolaylaşacak.

ARA ÖĞÜNLERE YER VERİN

Ara öğünleri beslenme programınızda yer verdiğinizde kan şekerini dengeleyici bir alışkanlık edinmiş olacaksınız. Ara öğün için bir avuç leblebi ya da bir iki adet ceviz yeterli olacaktır. Bu atıştırmalarla öğünlerde fazla yemek yemeyi de engellemiş olacaksınız.

KARBONHİDRATLI BESLENİN

Karbonhidratlar, vücudumuzun temel enerji kaynağıdır. Bu yüzden bahar döneminde karbonhidratlı beslenmeye önem vermelisiniz. Karbonhidrat alımı için sağlık besinleri tüketmeli, basit karbonhidrat olarak bilinen un ve şeker gibi gıdalardan uzak durmalısınız.

SAĞLIKLI YAĞ ASİTLERİ ALIN

Omega 6 ve omega 3 vücudumuz için faydalı olan yağ asitleridir. Vücut sağlığınız için oldukça önemli olan yağ asitleri, ruh bede sağlığınızı direkt olarak etkilemektedir. Keten tohumu, ceviz, fındık ve deniz ürünleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

PROBİYOTİKLERE DİKKAT

Süt ve süt ürünleri tüketimi, bağırsak florası için önemlidir. Yoğurt, kefir ve süt gibi besinlerle vücudunuz için gerekli olan probiyotiği almış olacaksınız.

BİTKİ ÇAYLARI

Metabolizmayı hızlandıran bitki çayları aynı zamanda ödem atmanıza yardım edecek. Günlük 3 fincan beyaz çay ya da yeşil çay tüketimi ile kilo verme süreciniz daha verimli hale gelecektir.

YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Kilo kontrolünün en büyük düşmanı, bildiğiniz gibi yağlı besinlerdir. Yemeklerinizde yağ kullanırken ölçüyü kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Beslenme programınızdan kızartılmış besinleri ve dışarıda satılan hazır gıdaları çıkarmanız gerekiyor.

EGZERSİZLERİ İHMAL ETMEYİN

Fiziksel sağlığınızı olduğu gibi ruhsal sağlığınızı da olumlu yönde etkileyen egzersizler, bahar döneminde bir kat daha önem kazanıyor. Yürüyüşler, koşular, ofis içi egzersizler ve salon sporları yapabileceğiniz aktivitlerdendir.

FİT OLMANIZA YARDIM EDECEK KAHVALTI ÖNERİLERİ

1.MEYVELİ MÜSLİ

Güne ferah ve enerjik bir başlangıç için meyveli müsli menüsü hazırlayabilirsiniz.

Meyveli müsli: 2 yemek kaşığı müsli, bal, mevsim meyveleri, 4 yemek kaşığı light yoğurt. Malzemeleri bir kase içinde karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

2.KIRMIZI BİBER TOSTU

Kahvaltıda tosttan vazgeçemeyenlere özel bir tarifimiz var. Kırmızı biberli tostla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kırmızı biber tostu: 1 adet kırmızı biber, kuru nane, lor peyniri, çörek otu.

Kırmızı biberin içine lor peynirini, çörek otunu ve naneyi ekleyerek tost makinesinde pişirebilirsiniz.

3.KABAKLI OMLET

Tok tutucu bir kahvaltı menüsü istiyorsanız ve aynı zamanda sağlıklı olmasını istiyorsanız, kabaklı omleti deneyebilirsiniz.

Kabaklı omlet: 1 yeşil kabak, çörek otu, 2 yumurta, dereotu.

Kabakları rendeleyin. Yumurta ile beraber çırpın. Karışımı tavaya alıp pişirin. Çörek otu ve dereotu serpip omletinizi lezzetlendirebilirsiniz.