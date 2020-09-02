Yayladaki cinayetin nedeni 'tuvalet' tartışmasıymış Yayladaki cinayetin nedeni 'tuvalet' tartışmasıymışSAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) öldürdükten sonra kaçtıkları Trabzon'da, yaylada tartıştıkları Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürme suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Cerrrah (27)'ın ardından gözaltına alınan suç ortağı Serkan Torunoğlu...

Yayladaki cinayetin nedeni 'tuvalet' tartışmasıymış

SAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) öldürdükten sonra kaçtıkları Trabzon'da, yaylada tartıştıkları Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürme suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Cerrrah (27)'ın ardından gözaltına alınan suç ortağı Serkan Torunoğlu (19), adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden şüphelilerin, kaçtıkları yaylada çıkan 'tuvalet' kavgası yüzünden Keleş'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Samsun'daki olay, 20 Ağustos'ta Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu Ahmet Cerrah ve Serkan Torunoğlu'nun saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

TRABZON'A KAÇIP, "TUVALET' TARTIŞMASINDA CİNAYET İŞLEMİŞ

Samsun'daki olayda cinayet şüphelisi Ahmet Cerrah'ın ve Serkan Torunoğlu'nun olayın ardından Trabzon'a kaçtığı ve saklandığı belirlendi. Şüpheliler, 28 Ağustos'ta Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda tartıştığı Şenol Keleş'i de tabancayla ateş ederek, öldürdüğü ardından da kaçtığı tespit edildi. Şenol Keleş'in, firari zanlıların yaylada açık alanda tuvaletini yaptıkları gerekçesiyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. YARDIM VE YATAKLIK EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten 2 ilin polis ve jandarma ekipleri, önce 2 cinayetin firari şüphelisine 'yardım ve yataklık ettiği' iddia edilen, 1'i kadın 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

FİRARİ ZANLI TUTUKLADI

Polis ekipleri, Samsun'da yaşanan olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vurduğu saptanıp, kaçtığı Trabzon'da bir cinayetle bağlantısı bulunan Ahmet Cerrah'ı, yakalamak için 50'ye yakın kişinin ifadesine başvurup, 40 farklı adrese de baskın düzenledi. Yapılan baskında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, zanlı Ahmet Cerrah, Vezirköprü ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı ve ona aynı ilçede yardım ve yataklık yapan Ahmet Cem Yavuz, tutuklandı.

SON FİRARİ DE YAKALANDI

Olaylarla ilgili firari şüpheli Serkan Torunoğlu ise dün Samsun İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Torunoğlu, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 2 zanlının Samsun ve Trabzon'da işledikleri cinayetleri itiraf edip, pişman olduklarını söyledikleri de öğrenildi.

Kaynak: DHA