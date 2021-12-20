Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı yayın sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği'nden istifa etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran tokat skandalı sonrasında HaberTürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu. Atalay, itilip kakıldığını öne sürerken, Işık ise 7 aylık hamileyken şiddet gördüğünü iddia etti.
Yayın sırasında ses problemini çözmek için kendisine yardımcı olmaya çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği'nden istifa etti. İstifası sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yapan Sarıkaya şu ifadeleri kullandı;
"Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım.
Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim.
İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum.
Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla."
Sarıkaya'nın Ahmet Demir'e canlı yayında attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırırken, olayın ardından Haber Türk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.
Sarıkaya'nın Twitter'daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.
Haber türk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Haber türk tarih: 7. 8.2009" dedi.
Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste'ye konuşan Haber türk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.
Işık, Haber türk'ün Ankara'daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:
"Putin 7 Ağustos'ta Ankara'ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü."
Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, "Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi" diye konuştu.
Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, "Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" İfadelerini kullandı.
Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:
Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim.
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