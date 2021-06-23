Yavuz Bülent Bakiler şiirleri - En güzel kısa 15 Yavuz Bülent Bakiler şiiri

Yavuz Bülent Bâkiler, şair ve yazardır. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yaptı. Aslen Azerbaycanlı olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ kentinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. İşte Yavuz Bülent Bakiler şiirleri - En güzel kısa 15 Yavuz Bülent Bakiler şiiri