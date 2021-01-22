Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Niyazi Birinci neden vefat etti? Yavuz Bahadıroğlu nereli? Yavuz Bahadıroğlu eserleri ve kitapları!

Niyazi Birinci ya da bilinen adıyla Yavuz Bahadıroğlu, bugün vefat etti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Yavuz Bahadıroğlu neden vefat etti? Yavuz Bahadıroğlu nereli? Yavuz Bahadıroğlu eserleri nelerdir?

Yavuz Bahadıroğlu ya da gerçek adıyla Niyazi Birinci, Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısıydı. Köşe yazılarında ve kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan Niyazi Birinci, bugün, 21 Ocak 2021 tarihinde 76 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Oğlu Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından duyurduğu vefat haberi üzerine vatandaşlar Yavuz Bahadıroğlu kimdir, gerçek adı nedir? Yavuz Bahadıroğlu neden vefat etti? Yavuz Bahadıroğlu nereli? Yavuz Bahadıroğlu eserleri nelerdir? Mücahit Birinci kimdir merak etmeye başladı. Sizler için derledik...

YAVUZ BAHADIROĞLU (NİYAZİ BİRİNCİ) NEDEN ÖLDÜ?

Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından "Yolumuzu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." mesajıyla babasının vefatını duyurdu. Ölüm sebebi ise belirtilmedi.

YAVUZ BAHADIROĞLU (MÜCAHİT BİRİNCİ) KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu ya da gerçek adı Niyazi Birinci; 1945 yılında Rize'nin Hisarlı, Pazar ilçesinde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyız'dır. Roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Son olarak ulusal bir radyoda yorumculuk ve Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Yavuz Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021 yılında vefat etmiştir. Bahadıroğlu, Evli ve üç çocuk babasıydı.

YAVUZ BAHADIROĞLU ESERLERİ NELERDİR?

Sunguroğlu:

Yavuz Bahadıroğlu'nun ilk romanıdır. Toplam 10 ciltten oluşur. Birinci cilt Aykut'un (Sunguroğlu) babasının cenk arkadaşı Akça tarafından akıncı olarak yetiştirilişi ve babası Sungur Alp'in Selikos adlı bir Bizans şövalyesi tarafından haince öldürüldüğünü öğrenmesi ile başlar. Bunun üzerine Selikos'tan intikam almaya yemin eder. Akça'nın verdiği isimle Sunguroğlu adını alır. Yanına atı Şahin ve köpeği Düka'yı alarak Söğüt'ten ayrılır. Orhan Gazi'nin emrinde çeşitli görevlerde çalışır. Çimpeli İbrahim ve Köse Papaz Jozef ile iyi bir üçlü oluştururlar. İbrahim heyecanlı bir genç, papaz Jozef ise çok zeki bir adamdır. Sunguroğlu ve arkadaşları maceradan maceraya atılırlar. Bu eserde Sunguroğlu, babasının intikamını almak için şövalye Selikos'un peşine düşer. Serideki romanlar şu şekildedir:

1972 - Sunguroğlu I

1973 - Sunguroğlu II

1977 - Sunguroğlu III (Foça Korsanlarına Karşı)

1982 - Sunguroğlu Gemide İsyan

1982 - Sunguroğlu Çalınan Hazine

1982 - Sungurluoğlu Kaçırılan Prenses

1985 - Sunguroğlu Baskın

1985 - Sunguroğlu Kara Şövalye

1985 - Sunguroğlu Tuzak

1985 - Sunguroğlu Kaybolan Elçiler

(YAVUZ BAHADIROĞLU) NİYAZİ BİRİNCİ'NİN OĞLU MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci 1974 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.