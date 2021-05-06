Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri söküp aldılar

Denizli'de 'Adınız cinayete karıştı' diyerek yaşlı karı kocayı 70 bin TL dolandıran suç şebekesinin, "1 tanesi kolumda kalsın" talebini geri çevirerek son bileziği söküp aldıkları ortaya çıktı.

Denizli'de 'Adınız cinayete karıştı' diyerek yaşlı karı kocayı 70 bin TL dolandıran suç şebekesinin, "1 tanesi kolumda kalsın" talebini geri çevirerek son bileziği söküp aldıkları ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve yurt dışı merkezli dolandırıcılık şebekesinin son mağduru olan İbrahim Özcan, "Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memuruna teslim edin" diyerek kendisini arayan dolandırıcıya 2 bilezik ve 50 bin lirayı teslim etti. Yaşlı çiftin 70 bin TL dolandırılmasının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. (35) ve Bilal G. (40) isimli şüpheliler yakalandı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye sevk edilen şebekenin Denizli sorumlusu Metin Y. ve suç ortağı Galip K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin son 1 ayda gerçekleştirdikleri 5 ayrı olayda 280 TL nakit, 5 tam altın, 4 bilezik ve 2 adet telefon dolandırdıkları ortaya çıktı.

Denizli'de son 1 ayda 5 yaşlıyı yaklaşık 350 bin lirasını dolandıran yurt dışı merkezli suç şebekesinin son mağdurları olan İbrahim ve Fatma Özcan çifti yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Evde oturdukları sırada bir telefon geldiğini anımsatan İbrahim Özcan, "Sen kimsin dedim, onlar da 'Biz karakoldan arıyoruz seni' dediler. Sen 'İbrahim Özcan mısın' dediler, ben de 'Evet, oyum' dedim. 'Bir koca karı ölmüş, altınlarla paralarını almışlar, sizin üzerinize atıyorlar. Biz sizi kurtarmak için geliyoruz. Para pul ne varsa koy' dedi. Sonra telefonu kapattı ve 10 dakika sonra gelerek ayakkabıyla içeriye girdi, 'Getirin parmaklarınızı' dedi. 3 yerde paramız vardı, biri benim cebimde 2'side yatakların içerisinde. İki bilezik hanımda vardı ve hanım birini çıkardı, ikincisini ise çıkaramayınca kendi tutup çıkardı. 'Ben bu paraları parmak izi için yaptıracağım ve size 15 dakika sonra getireceğim' dedi. Ondan sonra paraları, telefonları ve kimliği aldı. Karakolu aradım, başımıza gelenleri anlattım. Dolandırıldığımı anlayınca hemen arabaya binerek karakola gittim. Salı günü jandarma ben ve hanımımı çağırdı. 'Geçmiş olsun biz suçluları yakaladık' dediler. Sağ olsunlar bize çok sahip çıktılar" dedi.

Yaşlı kadın son bileziğini vermek istemedi

Evin içerisinde kadar giren dolandırıcıya son bileziğini vermemek için direndiğini kaydeden Fatma Özcan ise, şöyle konuştu:

"Ayakkabılarla ev kapısını açarak girdi ve 'Arama yapacağız' dedi. Biz de korktuğumuzdan getirdik her şeyi. Elimdeki bileziğin birini çıkardım, 'Biri dursun ablam' dedim. Kabul etmedi, 'Ver ben çıkarayım' diyerek kolumdan söküp aldı" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı