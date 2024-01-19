Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu tarafından karşılanan Vali Karadeniz, ajans çalışmaları hakkında Velioğlu'ndan bilgi aldı.
Vali Karadeniz, AA'nın, kamuoyuna haberlerin doğru aktarılması için önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Ziyarette, Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kayar da hazır bulundu.