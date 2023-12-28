Yaşar Karadeniz kimdir? Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kaç yaşında ve nereli?

Yaşar Karadeniz kimdir sorusu gündeme gelirken Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Karadeniz, 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Yaşar Karadeniz kimdir? Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR KARADENİZ KİMDİR?

Yaşar Karadeniz, 1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da tamamladı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 24 Ağustos 1991 tarihinde Zehra YAMAN (KARADENİZ) ile evlendi.

1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.

Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesi'nin ilk kaymakamı olarak atandı.

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