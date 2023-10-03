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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ferizli'yi ziyaret etti

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya ziyarette bulundu. Karadeniz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Belediye Başkanı Gündoğdu ile görüştü.