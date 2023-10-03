Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ferizli'yi ziyaret etti
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya ziyarette bulundu. Karadeniz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Belediye Başkanı Gündoğdu ile görüştü.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya ziyarette bulundu.
İlçe Kaymakamlığı önünde Balcı, Gündoğdu ve ilgililerce karşılanan Karadeniz, burada düzenlenen toplantıda ilçede yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Vali Karadeniz, daha sonra Ferizli Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Gündoğdu ile görüştü.
Kaynak: AA / Politika