Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ata topraklarında yapılan çalışmaları inceledi. Valilik makamında bir araya gelen Vali Aygöl ve Sakarya Valisi Karadeniz, Bilecik'te yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ata topraklarını ziyaret etti. Vali Şefik Aygöl, bu anlamlı ziyaret için Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti.

Ardından Sakarya Valisi Karadeniz, Şeref Defterini imzaladı. - BİLECİK