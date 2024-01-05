Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceleyen Karadeniz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan bilgi aldı.

Karadeniz, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Umut", "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", Ashaf Amra'nın "Yanımda ol anne" ve Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam"da Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" ve Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğraflarını tercih eden Karadeniz, "Spor"da ise Emre Ayvaz'ın "Savunma duvarı" adlı karesini seçti.

Karadeniz, AA muhabirine, geçen yıl hem Türkiye'de meydana gelen deprem hem de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle acıların yaşandığını söyledi.

Gazze'de çekilen fotoğrafların, orada yaşanan acıları tarihe not olarak geçeceğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti

"Belki de İsrail'in orada yapmış olduğu zulümleri belgelemek adına da ciddi deliller olacak. Bu açıdan fotoğrafların hepsini kıymetli görüyorum. İnşallah o acılar orada bir an evvel biter. Depremle ilgili yaralarımız hızlı şekilde sarılıyor. İnşallah kalıcı konutları teslim etme süreci hızlı şekilde devam ederse orada da hayatın normale dönmeye başladığı bir yıl olacak 2024. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah 2024, acıların az yaşandığı, daha çok güzel olayları fotoğrafladığınız bir yıl olsun."