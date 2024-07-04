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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ı ziyaret etti

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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye girişinde ilçe protokolünce karşılanan Vali Karadeniz, Başkan Yıldız'dan 3 aylık sürede yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Yıldız'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Karadeniz, ilçenin gelişimi için her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız da Geyve Belediyesi olarak şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yıldız, daha sonra Vali Karadeniz'e yöresel ürünler ve Geyve Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından üretilen tepsi hediye etti.

Geyve Kaymakamı Murat Güven, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Duran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Gökhan Aktan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Murat Özkan, belediye meclis üyeleri ve birim amirleri de ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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