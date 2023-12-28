Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, trafik kazasında yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini illeti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Karadeniz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve diğer ilgililerle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Karadeniz, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldığı yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.

Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alınmış, hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacağı belirtilmişti.