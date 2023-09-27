Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret ederek ilçenin genel yapısı, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Karadeniz'e ilçenin genel yapısı, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bilgi sunan Babaoğlu, Hendek'in potansiyeli ve gelişim alanları hakkında bilgi verdi.

İlçenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısını Vali Karadeniz ile paylaşan Babaoğlu, nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, tüm Hendek halkı adına teşekkürlerini iletti.

Babaoğlu, ilçenin kalkınması ve daha iyi gelecek için işbirliği yapma konusunda Vali Karadeniz ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.