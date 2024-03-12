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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gaziler onurlandırıldı. Programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi. AK Parti ve CHP milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve dernek üyeleri de programa katıldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde dün ramazanın ilk günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna Kent Park'taki tesiste iftar programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen etkinlikte davetlilerle tek tek ilgilenen Vali Karadeniz, herkesin ramazan-ı şerifini tebrik etti.

Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

İftara AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kurum ve kuruluş temsilcileri ile şehit ve gazi derneklerinin üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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