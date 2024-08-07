Sakarya Valisi Taraklı'da İncelemelerde Bulundu
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Taraklı ilçesinde bulunan tarihi konakları incelemek için ziyarette bulundu. Vali Karadeniz, Belediye Başkanı, Kaymakam ve diğer yetkililerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, tarihi konaklarıyla ünlü Taraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret eden Karadeniz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kaymakam Burak Serttaş ve Başkan Pilavcı ile restorasyon çalışmaları devam eden Kültür Evi ve Yunus Paşa Camisi'ni inceleyen Karadeniz, tarihi çınar ağacına da uğradı.
Karadeniz, son olarak İlçe Emniyet Amirliğine ve Taraklı Kaymakamlığına ziyarette bulundu.