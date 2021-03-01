Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi
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Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi

01.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:21

Ankara'da 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yakıcı'nın cenazesi, kara yoluyla memleketi Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyüne getirildi. Yakıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Yakıcı'nın yakınları ile AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Kaymakam İlyas Öztürk, Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazilerinden Mehmet Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakıcı ile 1974 yılında aynı gün beraber askere gittiklerini söyledi.

Bolu Komando Tugayı'nda iken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıklarını anlatan Erdoğmuş, "Ben 12'nci gün sağ dizim ve göğsümden yaralandım. Gazimiz yara almadı. Gazim emniyetten emekli oldu ve amansız bir hastalığa yakalandıktan sonra kurtulamadı. Bu yaşa kadar hep beraberdik bugün ayrıldık." diye konuştu.

Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi
Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi
Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi
Yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk

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