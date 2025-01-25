Yüzlerce kişi bir araya geldi! Hepsinin tek bir isteği var

Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Taşlıkara Mahallesi'nde oturanlar yağmur duasına çıktı.

YÜZLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Sabah saatlerinde mahallede toplanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce kişi, hep birlikte Sahabe Tepesi adı verilen bölgeye gitti.

10 KOYUN KESİLDİ

Burada yağmur yağması için hep birlikte dua eden mahalleli daha sonra kesilen 10 koyunun etinden pişirilen yemeklerden yedi.

KURAKLIK ENDİŞELENDİRDİ

Mahalleli Sefer Sarıçiçek, yağışların olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Bölgemizde devam eden kuraklık için mahalle sakinleri olarak ailece yağmur duasına çıktık. Kurbanlar kestik ve yağmurun yağması için dua ettik" dedi.