Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı
Güncelleme:
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2023'te Dolmabahçe'de düzenlenen mevlitte cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmesiyle biliniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre; görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19. başkanı olarak görev yapacak.

ATATÜRK İÇİN DUA ETMİŞTİ

Arpaguş, 2023'te 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla biliniyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

ARPAGUŞ'UN ÖZGEÇMİŞİ

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle: Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.

ALİ ERBAŞ VE HUTBE TARTIŞMALARI

  • Ayasofya hutbesi ve "lanet" iddiaları

24 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılışında yapılan hutbede Ali Erbaş'ın, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine atıfla "vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanması, bazı kesimlerce "Atatürk'e lanet okuma" şeklinde yorumlanmıştı.

  • Erbaş'ın savunması

Erbaş bu yorumların bağlamından koparıldığını, kastının kimseyi doğrudan hedef almak olmadığını söyledi; bu ifadenin vakfiyelerin genel ilkelerine dair olduğunu belirtti. Eleştirilere "iyi niyet taşımayan maksatlı çarpıtma" diyerek karşılık vermişti.

  • "Hutbelerde Atatürk'ün adı geçmiyor" eleştirileri

Bazı milli bayram ve anma günü hutbelerinde, mesajlarda Atatürk'ün adı geçmemesi nedeniyle Erbaş sıkça eleştirilmişti. Ancak Ağustos 2024'te Erbaş, Malazgirt ve 30 Ağustos mesajlarında Atatürk'ü anarak bu eleştirilere yanıt vermiş oldu.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ATATÜRK cumhuriyetin kurucu önderi, ömrünü milletine hizmetle geçirmiş dost düşman bütün dünyanın saygısını kazanmış değerli bir insandır. O'na düşmanlık kimseye bir şey kazandırmaz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeman A.:

seçim yakindir o zaman

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeman A.:

seçim yakindir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Seçim hazırlıkları bunlar , akp liler bile ülke kurucularının anılmaması veya ahlaksız , terbiyesizce hareketlerden usandı bıktı . gerçi sizlerden de bıktı millet sandık gelsede bye bye hepınız yapsak artık .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokay Ergul:

İnşallah önceki başkan Ali erbaş gibi müsrif olmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
