Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Bu ilimizde oturanlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor

Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Bu ilimizde oturanlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor
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26 Temmuz-2 Ağustos arasında Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Ankara'da sıcaklık 40 dereceyi aşarken, İzmir 40, Antalya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 46 dereceyi görecek. Meteoroloji kuvvetli rüzgarlara karşı uyarıda bulunurken, Prof. Dr. Orhan Şen özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankaralıların dışarı çıkmamasını önerdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'dan itibaren yurt genelinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklığın, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, bu durumun 2 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KAVURUCU SICAKLAR

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta sıcaklıkların Ankara'da pazartesi günü 40 dereceye kadar çıkacağını, İstanbul'da 34-36, İzmir'de 40-41 derece aralığında olacağını aktardı. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 46, Batman'da 46, Mardin ve Siirt'te 44, Şırnak'ta ise 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Bu ilimizde oturanlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yer yer 30-50 km/saat hızla eseceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.

"ANKARALILAR DIŞARI ÇIKMASIN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ege ve Akdeniz'de orman yangınları için büyük risk olduğunu vurguladı. Şen, " Antalya, Manisa ve Aydın çevrelerinde sıcaklık 42-44 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankara'da 40 dereceyi aşacak. Ankaralılar bu günlerde mümkünse dışarı çıkmasın" dedi.

ÖNLEMLER HATIRLATILDI

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiğini hatırlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Geceleri saat 9 da serin dir dışarısı. Bazı pastaneler, bir poşete bir sürü simit ve poğça doldurup, ağaca asıyor fakir fukara birisi alıp götürsün diye. Yani geceleri saat 9 ve 10 arasında. 3 gün evvel eve bir sürü yumuşak taze simit ve meyveli kek poça ile gelmişdim. Allah razı olsun ekonomiden ve Türkiyeden. Çok memnunum. ABD bile böyle bir şey yokdu.

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