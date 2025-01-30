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Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi

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Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi gösterdiği kartındaki yazım hatasından yakaladı. Hazırladığı sahte kimliğe "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazan sahte polis tutuklandı.

İstanbul'da Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak Perşembe günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında ekipler, üzerinde çakar bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durdurdu.

KARTINDAKİ BİR HARF SAHTE POLİSİ ELE VERDİ

Aracın sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu belirterek kartını görevlilere uzattı. Kartı inceleyen ekipler, üzerinde "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin yamuk yazıldığını fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

Yazım hatası sahte polisi ele verdi

TUTUKLANDI

Sahte polis Mustafa Yıldız "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, "Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama'" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Cezasi yok.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Biz burada yorum yaparken bile imla ve yazım kurallarına dikkat ediyoruz..

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Haber YorumlarıENSON:

Türkiyede cezalar caydırıcı olmayınca herkes suç işliyorlar, Trafikten tutunda hırsıza kadar, iki ay yatıyorlar sonra ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar ve suç işlemeye devam ediyorlar.

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Haber Yorumlarımerthan pro.:

"Komserim" ordan takıldı herhalde diline

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Sahte belge yapmak-yaptırmak suç değil fakat kullanmak suç..Arkadaşa geçmiş olsun az maz yatar ama..Sicil temizse başkaca bir suçta kullanmamış ise falan filan işte ??????

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Haber Yorumlarımert barlik:

Bir tanesi de Astsubay yazacağına ,Assubay yazmıştı. Yakaladık ??

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