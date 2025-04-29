Van Gölü'nde İ inci Kefali için Kaçak Avcılığa Sıkı Denetim

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ediyor. Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, göçün yoğun yaşandığı Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılık yapanlara karşı denetim yaptı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalini korumak için kolluk kuvvetleri ile birlikte 7/24 denetimler yaptıklarını, denetimlerde şu ana kadar 60 kilogram canlı balık ile 200 metre uzunluğunda uzatma ağına el konulduğunu söyledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin devamı için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak boyunca karadan ve havadan jandarma, göl üzerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kaçak avlanmalara karşı sıkı denetimler yapıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir başkanlığındaki Veteriner Hekim Aynur Turgut, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ebru Hatipoğlu ile Tekniker Vedat Uçan, balık göçünün en fazla olduğu tatlı sulardan biri olan Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara karşı denetim yaptı. Denetimlerde çaydaki sazlık alanda inci kefali balığının kaçak olarak avlanıp avlanmadığına bakılırken, ekipler suda şüpheli gördükleri bir poşeti de içinde balık olup olmadığını kontrol etti.

İNCİ KEFALLERİ TATLI SULARA GELMEYE BAŞLADI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali göç yolculuğunun 15 Nisan tarihinde başladığını söyledi. Göç sırasında inci kefallerinin kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anlatan Demir, "Bu kapsamda, müdürlüğümüze bağlı ekipler, kolluk kuvvetleri ile birlikte sahada 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılar ile mücadele etmektedirler. İl Müdürlüğümüz tarafından inci kefali av yasağı başlamadan 1 ay önce hazırlık çalışmaları yapıldı. Hazırlık çalışmaları kapsamında, komisyon toplantısı gerçekleştirerek sahada uygulanmak üzere komisyon kararları alındı. Ayrıca, sahada görev alacak kolluk kuvvetleri ve zabıta personellerine eğitimler verildi. Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 14 araç kiralanarak av yasağında kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerine ve ilçe müdürlüklerimize tahsis edildi. Okullarda öğrencilere yönelik inci kefali temalı bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır" dedi.

'AVLAMAYALIM, SATMAYALIM, AVLANMASINA MÜSADE ETMEYELİM'

Demir, inci kefalleri göçünün 25 Nisan tarihi itibarıyla tatlı sulara ulaştığını belirterek, "Balığın üremesini rahat yapabilmesi için il ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz sahada kolluk kuvvetleri ile birlikte sıkı denetimler yapmaktadır. Yapılan denetimlerde il müdürlüğümüz ekipleri tarafından 4 olaya müdahale edilmiş olup, 200 metre uzunluğunda uzatma ağına ve 1 torba içerisinde yaklaşık 60 kilogram canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar suya iade edildi. Ayrıca, inci kefali üreme alanlarındaki su kaynaklarını korumak içinde mücadele etmekteyiz. Bu doğrultuda üreme alanlarındaki su kesintileri veya azalmalarını kontrol etmek ve anında müdahale etmek için denetim ekibi oluşturulmuştur. İnci kefali balığını üreme döneminde avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim. Gece yaptığımız denetimlerde tatlı su kaynaklarında yoğun bir inci kefali göçünün olduğunu gözlemledik. İnci kefali ile ilgili yaptığımız komisyon toplantısında hangi kurumun nerede görev alacağı belirlenmiştir. Av yasağı ile birlikte jandarma, il ve ilçe tarım müdürlükleri, emniyet ve zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor. Gece yapılan denetimler el fenerlerinin yanı sıra, jandarmanın gece görüşlü dürbün, termal kameraları ve dronlarla kaçak avcılar denetleniyor. Kaçak avcılık yapanlar bazen ekipleri fark ettiklerinde kaçıp uzaklaşıyorlar. Yakaladığımız kaçak avcılara, avcılıkta 12 bin 835 TL, satış ve nakliyede ise 37 bir 770 TL idari para cezası uyguluyoruz" diye konuştu.