Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek

Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde bir saat içinde 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuz yaşandığı bildirilmezken halk kısa süreli panik yaşadı.

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'ten 11.59'a kadar 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken halk kısa süreli panik yaşadı.

Van'da bir saat içinde 7 deprem meydana geldi

KANDİLLİ "4.2" DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da 1 saat içinde 3.4, 4.0, 4.2 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

evlerinize bol bol dini levhalar tablolar ayetler asın batmaz denilen titanigin de battığı hesaba katılırsa maddi tedbir yaninda manevi tedbir de gereklidir bununla birlikte depremleri tetikleyen alkolu yasaklamakla serbest piyasa kaldırılıp fiyatlari devlet belirlemeli boylece geliri az olan kesimler geçinebelisin ki ellerini havaya kaldırılıp beddua etmesin fiyatlar artigindan beri ulkenin tadı tuzu kalmadı herkes geçinme derdine düştüğü için maneviyat azaldı bu da fay hatlarını harekete geçirebilir Allah korusun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

İnsallah olmaz ama depremler bu ülkenin acı bir gerçeği. Benim tavsiyem dip dibe, üst üstte yapılan binalardan uzak durun. Binalar 3 katı geçmemeli ve binalar arasında mesafeler olmalı. Türkiye’de hangi şehre giderseniz gidin merkezî bölgelerde binalar hep iç içe girmiş durumda. Koca ülkede toprak mı yok, bugün Almanya ile nüfusumuz aynı ama iki kat daha fazla toprağa sahibiz. Yığmayın şu binaları üst üste artık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.