Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde bir saat içinde 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuz yaşandığı bildirilmezken halk kısa süreli panik yaşadı.
Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'ten 11.59'a kadar 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken halk kısa süreli panik yaşadı.
KANDİLLİ "4.2" DEDİ
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da 1 saat içinde 3.4, 4.0, 4.2 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.