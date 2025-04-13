Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'ten 11.59'a kadar 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken halk kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ "4.2" DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da 1 saat içinde 3.4, 4.0, 4.2 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.