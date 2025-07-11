Usta sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismi Rüçhan Çamay, dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçı Rüçhan Çamay'ın vefat haberi, dün sevenlerini yasa boğdu. Çamay'ın ölümünü kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu. Demirağ, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensizlik çok zor gelecek" sözleriyle duygularını paylaştı. Sanat camiasından da peş peşe taziye mesajları geldi.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Rüçhan Çamay, 1953 yılında ABD'de yayın yapan CBS kanalında sahne alarak televizyona çıkan ilk Türk sanatçı olmuştu.

Müzik kariyeri boyunca "Para Para Para", "Gönlüm Çok Zengin" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Çamay, aynı zamanda sinema dünyasında da aktif rol aldı. Pek çok filmde hem oyuncu hem de ses sanatçısı olarak izleyiciyle buluştu.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLDİ

Dün hayatını kaybeden Rüçhan Çamay için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene dostları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.