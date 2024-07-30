Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende bir isim dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Ardından hastaneden alınan Kenan Işık'ın cenazesi ilk tören için Atatürk Kültür Merkezine (AKM) getirildi. Araçtan indirilen Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından sahneye taşındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz katıldı.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Kenan Işık'ın tabutu sahneye koyulurken bir isim dikkat çekti. Sahnede tabutun başından ayrılmayan ismin Kenan Işık'ın yıllardır yanında olan arkadaşı Fuat Toprak olduğu öğrenildi. Arkadaşına son görevini yapan Toprak, törende konuşmak istemedi.

Ağabeyinin kaybıyla yıkılan Mehmet Cengiz gözyaşları içinde yaptığı konuşmada "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı? Dedi ki ben artık gideyim... Can cana kavuştu" ifadelerini kullandı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Kenan Işık, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.