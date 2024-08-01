Ünlü deprem bilimci Ahmet Ercan, Ağrı Dağı'nda sele kapıldı! 33 kişi ölümden döndü

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı'nda ölümden döndü. Ercan, dönüş yolunda 33 kişi ile bilirlikte sele kapıldı. Ercan ve beraberindeki 33 kişiyi Jandarma ekipleri kurtardı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı X'teyanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı'nda ölümden döndüğünü yazdı.Ercan, dönüş yolunda 33 kişi ile bilirlikte sele kapıldığını yazdı. Ercan, bölgeden jandarma yardımıyla kurtulduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı'nda ölüm tehlikesi atlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ağrı Dağı'nda gerçekleştirdiği yanardağ incelemesi sırasında ölümle burun buruna geldi...

Dönüş yolunda, Ercan ve beraberindeki 33 kişi, aniden bastıran yağmurun neden olduğu sele kapıldı.

Prof. Dr. Ercan, bölgede yaşanan tehlikeli durumu jandarma ekiplerinin yardımıyla atlattığını ifade etti.