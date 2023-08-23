Ulus İlçesi 79. yıldönümünde tarihi gerçekleri açıkladı

Tarihi gerçekler 79. yıldönümünde ortaya çıktı

Ulus İlçesi 79. Yaş yılını kutluyor.

BARTIN - Bartın Ulus'ta ilçe olmanın 79. yıl dönümü kutlanıyor. İlçede panele katılan Prof. Dr. Rahman Ademi, 449 yıl ilçenin genel nüfus hakkında tarihi gerçekleri açıkladı.

Bartın'ın Ulus ilçesi 75. yüzyıl Cumhuriyet Ortaokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen "Ulus'un manevi şahsiyeti Hasan dede ve tarihte Ulus'ta İktisadi Hayat" konulu panele Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Rahman Ademi, konuşmasında Ulus'un 449 yıl öncesinde yani 1574 yılında nahiye, 342 yıl öncesinde yani 1681 yılında ise kaza olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. 192 yıl öncesinde nüfus defteri kayıtlarını da açıklayan Prof Dr. Ademi, 1831 yılındaki kayıtlarda Ulus'ta 3 bin 110 erkeğin yaşadığı belirtirken, kayırlarda kadınların sayısı ile ilgili bilginin yer almadığını, ancak aynı sayılarda kadın nüfusu olduğu öngörüldüğünü kaydetti. Resmi kayıtlarda 8 Ağustos 1944 tarihinin Ulus'un ilçe edildiği tarih olduğunu da ifade eden Ademi, "Ulus ilçe olmanın 79 yıl dönümü kutluyor. Benim bulduğum belgelerde önemli bilgiler var. Osmanlı idaresinde 1681'de Ulus ilk defa kaza olarak zikredilir, nahiye olarak da 1574 yılı zikredilir. Nahiye aslında köyden hallice büyük bir yerleşim yeridir. Bunun için stratejik konum lazım, bunun için nüfus lazım. Ben nüfus defterlerine baktım okudum. 1831 yılında nüfus defterlerine göre olursa toplam kaza olarak 3110 kişi erkek yaşıyormuş. O zaman bir o kadar da kadın o olduğunu tahmin edebiliriz. Yüzde 51 kadın olduğunu görebiliriz genelde. Osmanlı nüfus defterlerinde mutlaka birinci vasıf olarak o kişinin reçber, tüccar, yada esnaf gibi öncelikle mesleği zikredilir. Ulus'un ilk kaydı 1574 yılında nahiye olarak görülüyor. İlk kaza olduğunu sene 1681 olarak yer alıyor' dedi.

Bölgenin nüfusunun tarihte çok az olduğunu da belirten Ademi, "Tarihi kaynaklarda, 1844 yıllarında buralarda asker celbi olduğu zaman buranın valisi İstanbul hükümetine, hükümet merkezine gönderdiği 'Bizim nüfus sıkıntımız var ticaret ve üretim sıkıntıya düşecek. o yüzden bizden biraz daha az asker istensin' notuna da denk geldim. Ulus hakkında bilgi edinmek istersek en iyisi nüfus defterleridir. Abdulhamit Han dönemine kadar hanımlarımız da kayıt edilmiştir. Bütün meslekleri ile 70-80 yıl gelişim süreci takip edilir. O dönemlerde üretimin de önemini bu nottan anlayabiliyoruz. Üretimde ise o dönemde keten üretimi çok meşhurmuş Ulus'ta "diye konuştu. Panelde konuşan Prof. Dr. Adem Karakaş ise izleyicilere Hasan Dede şahsiyetinin ilçeye kazandırdıkları ve ilçenin iktisadi hayatı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Etkinlikler ise Hasan dede türbesi kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti, türbenin yakınındaki çayırda ise Karakucak güreşler ile devam etti. Güreşleri kazanan pehlivan Ahmet Erfidan'a altın hediye edildi, konuklara aşure ikram edildi.

Etkinlikler akşam saatlerinde ise Pazaryeri meydanında gerçekleştirilen Sinan Yılmaz konseriyle tamamlandı.