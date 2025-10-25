Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in doğum günü gıyabında kutlandı.

GÖKYÜZÜNE BEYAZ GÜVERCİN VE BALON BIRAKILDI

62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başladığı güne denk gelen Muhittin Böcek'in 63'üncü yaş günü, CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve partililer eşliğinde kutlandı.

CHP Antalya İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, partililer Böcek'in fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti. Etkinlikte ellerinde kırmızı ve beyaz balonlar taşıyan partililer, "Başkanımıza özgürlük" sloganları attı. Pastanın kesilmesinin ardından gökyüzüne beyaz güvercinler ve balonlar bırakıldı.

"ÖZGÜR BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA YENİDEN BAŞKANIMIZLA BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Özgür bir gökyüzünün altında tekrar yeniden başkanımızla buluşmak dileğiyle tüm yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 25 Ekim bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Bu gökyüzünü başkanımız çok özledi. Dilerim en kısa zamanda bu gökyüzünün altında özgür günlerde tekrar başkanımızla buluşmak dileğiyle. İyi ki doğdunuz başkanım."

CHP Antalya İl Başkanı ise Böcek'in sağlık durumuna dikkat çekerek, tahliyesini talep etti.