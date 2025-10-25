Haberler

Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı Haber Videosunu İzle
Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in 63'üncü yaş günü belediye yöneticileri ve partililer eşliğinde gıyabında kutlandı. Böcek'in fotoğrafının bulunduğu pastayı kesen ve gökyüzüne beyaz güvercin ile balon bırakan partililer, "Başkanımıza özgürlük" sloganları attı.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 63. doğum günü gıyabında kutlandı.
  • CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri etkinliğe katıldı.
  • Etkinlikte Muhittin Böcek'in fotoğrafının yer aldığı pasta kesildi.
  • Gökyüzüne beyaz güvercinler ve balonlar bırakıldı.
  • CHP Antalya İl Başkanı Muhittin Böcek'in tahliyesini talep etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in doğum günü gıyabında kutlandı.

Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı

GÖKYÜZÜNE BEYAZ GÜVERCİN VE BALON BIRAKILDI

62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başladığı güne denk gelen Muhittin Böcek'in 63'üncü yaş günü, CHP Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve partililer eşliğinde kutlandı.

Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı

CHP Antalya İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, partililer Böcek'in fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti. Etkinlikte ellerinde kırmızı ve beyaz balonlar taşıyan partililer, "Başkanımıza özgürlük" sloganları attı. Pastanın kesilmesinin ardından gökyüzüne beyaz güvercinler ve balonlar bırakıldı.

Tutuklu belediye başkanının doğum günü gıyabında kutlandı

"ÖZGÜR BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA YENİDEN BAŞKANIMIZLA BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Özgür bir gökyüzünün altında tekrar yeniden başkanımızla buluşmak dileğiyle tüm yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 25 Ekim bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Bu gökyüzünü başkanımız çok özledi. Dilerim en kısa zamanda bu gökyüzünün altında özgür günlerde tekrar başkanımızla buluşmak dileğiyle. İyi ki doğdunuz başkanım."

CHP Antalya İl Başkanı ise Böcek'in sağlık durumuna dikkat çekerek, tahliyesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.