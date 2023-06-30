Türkiye'den 22 ilçe 'sakin şehir' listesinde

Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde Türkiye'den 22 ilçe bulunuyor. Cittaslow akımı, yaşam kalitesini yükseltmeyi savunuyor ve kentlerin özgün yapısının korunmasını hedefliyor. Türkiye'de ilk olarak Seferihisar ilçesi listeye girdi ve Cittaslow Türkiye listesi sürekli büyüyor.

YAŞAMAKTAN zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunan ve dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan bir model olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde, Türkiye'den 22 ilçe bulunuyor. Cittaslow aday listesinde 8 ilçenin de adaylık süreci devam ediyor.

İtalyanca 'citta' ve İngilizce 'slow' kelimelerinin birleşiminden oluşan, 'sakin şehir' anlamına gelen ve 'Slow Food: Yavaş yemek' hareketini kentsel alana genişletmek amacıyla 1999 yılında İtalya'da başlatılan cittaslow akımı, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunuyor. Bunun da kentin özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağı öngörülüyor.

Cittaslow Türkiye listesine girmek için adaylık başvurusu yapan ve kriterlerle ilgili inceleme süreçleri devam eden 8 ilçe bulunuyor. Kastamonu'ya bağlı Daday, Karabük'ün Eflani, Aksaray'ın Güzelyurt, Samsun'un Yakakent, Çanakkale'nin Bayramiç, Eskişehir'in Sivrihisar, Tekirdağ'ın Şarköy ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerinin adaylık süreci devam ediyor.