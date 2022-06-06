Göbeklitepe'deki ağacın sırrı! Hamile kalmak isteyen kadınlar akın ediyor - Haberler

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Göbeklitepe'deki ağacın sırrı! Hamile kalmak isteyen kadınlar akın ediyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de hamile kalmak isteyen ve fakat çocuğu olmayan binlerce kadın Şanlıurfa Göbeklitepe'de bulunan ağacın altına giderek, dilek diliyor, bir adet de bez bağlıyor. Ağacın her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırladığı ifade ediliyor.

Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan binlerce insan var. Çoğu tıbbi tedavilerin yanında, çeşitli inanışlara yönelerek manevi olarak istekte bulunuyor.

GÖBEKLİTEPE'DEKİ AĞACIN SIRRI

Ülkemizde son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa Göbeklitepe büyük bir ilgiyle izleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Göbeklitepe'nin hemen ilerisindeki bir ağaç ise dikkat çekiyor.

HAMİLE KALMAK İSTEYEN KADINLARIN UĞRAK YERİ

Göbeklitepe'deki bu ağacın, hamile kalmak isteyen kadınların dileklerini yerine getirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle çocuğu olmasını isteyen kadınlar, ağacın dallarına bezler bağlayarak dilekte bulunuyor.

İşte ziyaretçi akınına uğrayan ağaç:

Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor

Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor

Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Şanlıurfa Türkiye Yaşam Haberler

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