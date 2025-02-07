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Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişilerin oranı yüzde 5'e yükseldi. En fazla boşanmanın olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hakkari ise bekar kişilerin oranının en yüksek olduğu kent olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5 e yükseldi.

İZMİR'İ MUĞLA, ANTALYA VE AYDIN TAKİP EDİYOR

Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8,09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti. Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti. Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.

HAKKARİ'DE BOŞANMA DÜŞÜK

Hakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il olarak kayda geçti. 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.

KADINLARIN ORANI FAZLA

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların boşanma oranı erkeklerden daha yüksekken evli sayısında ise erkekler önde. Hiç evlenmeyenlerin sayısına bakıldığında da erkeklerin oranının daha yüksek olduğu kayda geçti.

Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıvatandaş:

örf ve adetlerimizden uzaklaştıkça bu sayılar daha da artacaktır.

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Haber YorumlarıMansur Ay:

çok şaşırdım nasıl olur bu güneydoğudan bir il bekliyordum...??

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

EVLİLİK ARTIK DEMODE OLAN NİR DURUM . bence kalkmalı onun yerine evlilik sözleşmesi gelmeli.??

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Haber YorumlarıCaner Ova:

İş yok güç yok nasıl evlenelim bize bunu reva gören kesime hakımız haram olsun her iki cihanda hkkarili..

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

VATANDAŞ arkadaşım . Senin örf , adet dediğin " KARNINDAN SIPAYI , SIRTINDAN SOPAYI EKSİK ETMEYECEKSİN Mİ ? " Ne , örf adet dediğin ne ?

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

KEMALİSTLER MUTSUZ

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ekonomik guc olmadan yapilan evlilikler tavuk kumesi hayati yasamaktan obarettir hukumet yumurtasi icin kuluckaya yatacak insanlar olusturmakla is bitti zannediyor asgari ucretli evlilik bile bile cehenneme girmek gibidir yapmayin sakin ha oyle evliliklere tamamen karsiyim sonuc husranla ayrilikla noktalanir hic bu islere girmeyin daha iyi bastaki zat dabrikada kole gibi calistiracak bedenler ariyor senin cocuklarini köle gözüyle görüyor bu akildan izandan uzak iktidar defolup gitmeden asla

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Aile dinamizmine saygıda kusur olursa sonuç böyle olur...

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Haber Yorumlarıserkan:

bu istatistiklere göre boşanan erkekler tekrardan evlenirken, boşanan kadınlar tekrar evlenmiyor.Kadınları artık bir kocaya muhtaç olmayan hale getirdiler. Kadınlarda hem kolayca iş bulup çalışıyor, hemde keyfi istediğiyle dost hayatı yaşıyor. Yazıklar olsun ne hale getirdiniz memleketin bir zamanlar mütedeyyin insanlarını, çoğu yasak ilişki yaşar hale geldi.

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Bu yıl aile yılı ilan edildi.Geçen sene emekli yılı idi.Emekliyi mezara koydular.Bu sene de aileyi bitirecekler anlaşılan.

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