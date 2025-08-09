Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
Türkiye, Afrika'dan gelen yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 20 Ağustos'a kadar sürecek sıcaklıklarda Adana'da 46°C, nemle birlikte hissedilen 55°C'ye ulaşması bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de 40°C'nin üzerinde, Güneydoğu'da ise 45°C'nin üstünde sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanlarının aktardığına göre Afrika üzerinden gelen sıcak hava sistemi hafta sonundan itibaren etkisini gösterecek ve 20 Ağustos'a kadar sürecek.

ADANA'DA REKOR SICAKLIK İHTİMALİ

Özellikle güney illerinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak sıcaklıklar bekleniyor. Adana'da cumartesi günü 46°C, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50-55°C olacağı tahmin ediliyor. 1929'da ölçülen 45,7°C'lik rekorun bu hafta sonu kırılma ihtimali bulunuyor.

EGE VE AKDENİZ KAVRULACAK

Ege'de Aydın'da 43°C, Denizli'de 42°C, Manisa'da 41°C; Akdeniz'de ise Antalya'da 41°C, Güneydoğu'da Şırnak ve Cizre'de 45°C'nin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Marmara ve İç Anadolu'da 33-35°C bandı öngörülürken, Karadeniz'de yalnızca Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel sağanaklar görülebilecek.

UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji uzmanları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00–17.00 arasında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yağışlar sona ererken sıcaklık 32°C'ye yükselecek. İç Anadolu'da hava genel olarak açık olacak, ancak Sivas ve Erzincan çevresinde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Hafta içinde sıcaklıkların 38-39°C civarında seyretmesi bekleniyor.

