Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütünün vatandaşların arasına dalması sonucu büyük panik yaşandı. 3 kişi yaralanırken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

İlçenin en yoğun sahillerinden biri olan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti. Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı