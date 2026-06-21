Haberler

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı: 3 yaralı

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kemos Plajı'nda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütü kontrolden çıkarak vatandaşların arasına daldı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütünün vatandaşların arasına dalması sonucu büyük panik yaşandı. 3 kişi yaralanırken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

İlçenin en yoğun sahillerinden biri olan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti. Bu sırada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. yöneticisinin kaçıırlmasına yönelik yeni gözaltılar
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü