Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı'ndan Hatay'a Destek Ziyareti

Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretin ilk gününde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı, destek olunabilecek alanlar değerlendirildi. Vali Masatlı, "Hatay, depremden etkilenen 13 il arasında en büyük yarayı alan şehir. Burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük küçük demeden herkesin yardımını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

GÖNÜL MUTFAĞI İLE İŞ BİRLİĞİ

Ziyaretin ikinci gününde ise şef Ebru Baybara Demir'in öncülüğünde kurulan Gönül Mutfağı ile iş birliği yapıldı. Vakıf üyeleri, İskenderun'daki Mevlana İlkokulu'nda öğrencilere öğle yemeği servis etti, ardından mutfakta iftar hazırlıklarına katıldı. Gün sonunda üç farklı mahallede toplam 1300 kişilik iftar yemeği dağıtıldı.

KADINLARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER SATIŞA SUNULDU

Vakıf ayrıca Samandağ'daki Gökkuşağı Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kadın üreticilere destek amacıyla iki adet derin dondurucu bağışladı. Kooperatifteki kadınların ürettikleri yöresel ürünlerin Türkiye genelinde satışa sunulduğu, bu ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafazası için soğuk zincirin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı yetkilileri, Hatay'daki çalışmaların devam edeceğini, özellikle kadınların üretime katılımını destekleyecek projelere öncelik verileceğini ifade etti.