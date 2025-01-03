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Türk halkının yüzde 18'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış

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Areda Survey, Türkiye'nin dindarlık algısını araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre; Türk halkının yüzde 21,5'i Kur'an mealinin tamamını okuduğunu belirtirken, yüzde 18,4'ü hiç okumadığını ifade ediyor. Kendini "çok dindar" olarak tanımlayanların oranı yüzde 39,1. Erkekler yüzde 41,5 oranıyla kadınlara (yüzde 36,8) kıyasla kendilerini daha dindar görüyor.

Areda Survey'in Türkiye genelinde 4.539 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin dindarlık algısını inceleyen araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 21,5'i Kur'an mealinin tamamını okuduğunu, yüzde 18,4'ü ise hiç okumadığını belirtiyor. Mealin bir kısmını okuyanlar ise yüzde 60,1 ile çoğunluğu oluşturuyor.

Araştırma, kadınların erkeklere göre daha fazla Kur'an meali okuduğunu ortaya koyuyor. Kadınların yüzde 25,5'i Kur'an mealinin tamamını okuduğunu ifade ederken, bu oran erkeklerde yüzde 17,4. Mealin bir kısmını okuyan kadınların oranı yüzde 62,1 iken erkeklerde bu oran yüzde 58,1. Hiç okumayan kadınlar yüzde 12,5, erkekler ise yüzde 24,5 oranında.

GENÇLERİN YÜZDE 25'İ KUR'AN MEALİNİ HİÇ OKUMAMIŞ

Yaş gruplarına bakıldığında, gençler yüzde 25,2 "Hiç Kur'an meali okumadım" cevabını verenler arasında ilk sırayı alıyor. "Bir kısmını okudum" diyenler arasında en yüksek oran yüzde 67 ile 35-54 yaş aralığında. "Tamamını okudum" diyenler arasında ise yüzde 35,3 ile 55 yaş ve üzeri öne çıkıyor.

Türk halkının yüzde 18'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış

EERKEKLER KENDİLERİNİ KADINLARDAN DAHA DİNDAR GÖRÜYOR

Katılımcılara kendilerini dindarlık bakımından nasıl gördükleri de soruluyor. Son iki yıldır artış eğiliminde olan (2022: yüzde 37,8; 2023: yüzde 38,7) "çok dindar" tanımlaması, bu yıl yüzde 39,1'e ulaşıyor. Kendini "biraz dindar" olarak görenlerin oranı yüzde 45,8; "pek de dindar değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak araştırmaya yansıyor.

Erkeklerin yüzde 41,5'i, kadınlardan (yüzde 36,8) daha dindar olduklarını ifade ediyor. Yaş grupları arasında kendisini "çok dindar" olarak nitelendirenlerde 18-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 43 ile ilk sırada yer alması araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri. Buna karşın, kendini "pek dindar değil" olarak nitelendirenler arasında en yüksek oran yüzde 22,1 ile 55 yaş ve üzeri katılımcılara ait. Kendisini "biraz dindar" ifadesiyle tanımlayanlar arasında en yüksek oran yüzde 52,3 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılara ait.

Türk halkının yüzde 18'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış

ANNE VE BABALARIN "ÇOK DİNDAR" GÖRÜLME ORANI DÜŞÜYOR

Katılımcılara, anne-babalarını dindarlık açısından nasıl değerlendirdikleri de soruluyor. Geçen yıl yüzde 59,1 olan "annem-babam çok dindardır" diyenlerin oranı bu yıl yüzde 50,6'ya kadar geriliyor. Son yıllarda yüzde 30'larda seyreden anne ve babasını "biraz dindar" bulanların oranı bu yıl yüzde 42'ye yükselirken, "pek dindar değiller" diyenlerin oranı yüzde 7,5 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 4.539 kişinin katıldığı ve 29 Kasım – 02 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.

Türk halkının yüzde 18'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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