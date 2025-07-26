TSTK, Yeni Dönem Hedeflerini İstanbul'daki Yönetim Kurulu Toplantısında Açıkladı

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK), 26 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Ümraniye'de bulunan Anadolu Hâkim Evi'nde geniş katılımlı bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikte, TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin'in açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katılımcılara hitap etti. Sabah kahvaltısıyla başlayan etkinlikte, yapılması planlanan faaliyetlerin lansmanı ve alt komisyonların belirlenmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.

BAŞKAN GÜLTEKİN: "BİRLİKTE KOŞMAK ZORUNDAYIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin, "Geleceğe sağlıklı adımlarla yürümek istiyorsak, hep birlikte bu görevi gayretle ve samimiyetle üstlenmek zorundayız" dedi. Gültekin, TSTK'nın Türkiye'nin en büyük çatı kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, yaz aylarında kısa bir değerlendirme sürecine girileceğini, sonbaharda ise yoğun bir çalışma takviminin duyurulacağını ifade etti. Konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından 51 federasyonun konfederasyon bünyesinde temsil edildiğini vurgulayan Gültekin, "Toplumun vicdanına hitap eden bir yapı olarak, ülke genelinde daha görünür olacağız" ifadelerini kullandı.

TSTK YENİ ZİRVE VE FORUMLARA HAZIRLANIYOR

Toplantı sonrasında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Hakan Gültekin, Aralık ayında geniş katılımlı bir "Sivil Toplum Zirvesi" düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Gültekin, "Kırk ayaklı komisyon yapımızla, afet, çevre, kentsel dönüşüm gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu başlıklarda tematik forumlar, bölgesel zirveler organize edeceğiz. Federasyon, dernek ve vakıflarımızla birlikte ortak hedefler belirleyeceğiz" dedi. TSTK'nın, yalnızca bir konfederasyon değil; Türkiye'nin doğusundan batısına tüm bölgeleri kapsayan büyük bir aile olduğunu söyleyen Gültekin, terörsüz bir Türkiye hedefiyle her platformda devletin yanında olduklarını da vurguladı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN 500 DERNEK TSTK'YA BAĞLI

TSTK'ya bağlı Doğu ve Güneydoğu Konfederasyonu Başkanı Deniz Selim Korkmaz ise konuşmasında, sadece kendi bölgelerinde 450'den fazla dernek ve 55 federasyonun TSTK'ya üye olduğunu belirtti. "Bu yapı, sadece bir bölgeyi değil, ülke nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ediyor" diyen Korkmaz, tüm başkanların katılımıyla güçlü bir temsiliyet oluşturduklarını vurguladı. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle, devletin aldığı her kararın arkasında olduklarını belirten Korkmaz, "Yarınlarımız için biz de tarafız: birliğin tarafıyız, beraberliğin tarafıyız" dedi.