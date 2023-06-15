Trabzon'da sağanak etkili oldu; hoparlörle 'dereden uzak durun' anonsları yapıldı

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon'un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için kara yolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada AFAD da turuncu kod ile uyarıda bulundu. AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.