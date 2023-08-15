Torbalı-Wunsiedel Kardeş Kent Projesi Devam Ediyor

38 yıllık Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi, Torbalı Belediyesi'nin destekleri ile devam ediyor. Bu kapsamda 12'si öğrenci 13 kişilik heyet Almanya'dan Torbalı'ya geldi. Heyet, Türk dilini, Türk aile yapısını ve Türk kültürünü yerinde inceleme fırsatı bulacak.

38 yıllık Türk-Alman ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi, Torbalı Belediyesi'nin destekleri ile devam ediyor. Bu kapsamda 12'si öğrenci 13 kişilik heyet Almanya'dan Torbalı'ya geldi.

1985 yılından bu yana Türk-Alman ilişkilerine katkı sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi, Torbalı Belediyesi'nin destekleri ile ayakta durmaya devam ediyor. Kardeş kent projesi kapsamında devam eden öğrenci değişimi bu yıl da sürdü. Bu kapsamda 12'si öğrenci 13 kişilik heyet Torbalı'ya geldi.

Heyeti makamında ağırlayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti. Heyetteki öğrencilerin kentle ve kendisiyle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Tekin, kardeş kent projesini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

TORBALI TARİHİNİ ÖĞRENİYORLAR

Bir hafta boyunca Torbalı'da kalacak olan heyet, Türk dilini, Türk aile yapısını ve Türk kültürünü yerinde inceleme fırsatı bulacak. İlçedeki turlarına ilk olarak Torbalı Belediyesi'ni gezerek başlayan öğrenciler Torbalı'daki tarihi ve kültürel mekanları da gezecek. Geçmişi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanan Metropolis Antik Kenti'ni ziyaret edecek olan öğrenciler, Torbalı Kent Arşivi, Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Şirince ve İzmir'de bazı noktaları ziyaret edecek. Yine bu kapsamda cami ziyaretleri de gerçekleştirecek olan heyet, dil animasyonu eğitimi de alacak.

Torbalı'nın ikinci vatanı haline geldiğini belirten Heyet Başkanı Martin Reslake, şunları söyledi:

"Torbalı'yı çok seviyorum. Defalarca kente gelme fırsatı buldum. Torbalı'yı ve insanlarını çok özledim. Burada bizlerle çok güzel ilgileniyorlar. Projenin devam ediyor olması bizleri mutlu ediyor. Türk-Alman gençlerinin buluşması, kültürlerin tanıtılması kentimiz için çok önemli."

Reslake, Almanya'dan getirdiği anlamlı hediyeleri Başkan Tekin'e takdim etti.

Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesinin önemine değinen Başkan Tekin de şunları kaydetti:

"38 yıldır bu proje için emek harcıyoruz, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Torbalı ile Wunsiedel arasındaki kardeş kent projesini sürekli geliştirip bugünlere kadar getirdik. Projenin devam ediyor olması iki ülke ilişkileri için de çok önemli. Projeyi daima yaşatmaya devam edeceğiz. Bu proje sayesinde yüzlerce öğrencimiz Almanya'ya giderek hem Alman kültürünü tanıma hem de Almanca öğrenme fırsatı buldu. Bugün de biz Alman gençlerimizle buluştuk. Onları 1 hafta boyunca misafir edeceğiz. Torbalı'mızın ve bölgemizin sosyal ve kültürel değerlerini tanınması konusunda kendilerine rehber olacağız."