Halk çözüm bekliyor! Tekirdağ'da ıslah edilmeyen dere yatağı yılanların ve kurbağaların yuvası oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Atatürk Mahallesi Kerem Sokak ile Kenan Evren Caddesi arasında kalan ve Ergene Caddesi boyunca uzanan 200 metre uzunluğundaki ıslah edilmeyen dere yatağı, yılanların ve kurbağaların yuvası oldu. Durumdan rahatsız olan çevre sakinleri yetkililerden konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

YILANLAR CADDEYE İNİYOR

Sulak alandan caddeye çıkan yılanlar ve sabah 07.00'dan 09.00'a kadar ve akşam saat 20.00'dan sonra başlayan kurbağa sesleri bölgede yaşayan vatandaşlar için dert oldu. Su birikintisi olan bölgeden caddeye inen yılanlardan ve yoğun sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, duruma bir an önce çare bulunmasını istedi.

"SESTEN ÇOK YILANDAN KORKUYORUZ"

Islah edilmemiş olan dere yatağında yaşayan çeşitli türdeki hayvanlardan ve bölgeden gelen yoğun sesten rahatsız olduklarını ifade eden ismini vermek istemeyen çevre sakini, "Burada yılan da var her şey de. Biz burada kurbağa seslerinden daha çok yılandan korkuyoruz. Derenin pisliğine bakabilirsiniz. Burası her yaz bu hale geliyor. Buranın üstünü kapatsalar aslında çok iyi olur. Tam derenin yanında oturuyoruz bu durum bizi rahatsız ediyor. Burada oyun oynasak topumuz aşağı düşse geri alamıyoruz. Derenin şu anki görüntüsü nasıl bir durumda olduğunu gösteriyor aslında. Çok yağmur yağdığı zaman derenin suyu da yükseldiği oluyor. Ama şu anki otu, pisliği ve kokusu çok rahatsız edici. Derede yaşayan hayvanları tabii ki istila edemeyiz ama bizim korktuğumuz yılanlar ve içerisinde bulunan fareler. Bu derenin kepçe ile temizlenmesi lazım" dedi.

"BİRİ DÜŞER KORKUSU YAŞIYORUZ"

Bölgede bulunan sulak alanın etrafının kapatılmamasının tehlikelere yol açtığını söyleyen Nuray Özer, "Ben az ileride oturuyorum. Çarşıya gidip gelirken sulak bölgenin bulunduğu yolu kullanıyoruz. Çok ağır bir kokusu oluyor ve bunun yanı sıra ufak çocuklarımız etrafta oynuyorlar. Her geçişimizde acaba biri etrafı açık olan ıslah edilmemiş alana düşer mi korkusu yaşıyoruz. Derede yılan görenlerimiz olmuş. Zaten sıcak havalardan dolayı yılanların artışı söz konusu. Birkaç komşum da yılan gördüklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

"YETKİLERİN DURUMA EL ATMASI GEREKİYOR"

Yetkililere seslenen Nuray Özer, "Kurbağa seslerine gelecek olursak, sesler benim için çok güzel, huzur verici ama vardiyalı çalışan vatandaşlar için bu durum çok rahatsız edici. Bence buranın temizlenmesi lazım. En azından dibinde ne var ne yok görebilmemiz gerek. Yıllar önce sarhoş olduğu tahmin edilen bir adam düşmüştü buraya. Polis ekipleri gelmişti. Bölgede de çok oynayan çocuklarımız var onların da düşme tehlikeleri söz konusu. Yetkililerin bu duruma bir el atması gerekiyor" diye konuştu.