Tatvan'da 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Van'a sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Tatvan ilçesinin polis kampı mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahile gittiği öğrenilen 8 yaşındaki kız çocuğu H.Ö., bir anda gölde gözden kayboldu. Ailesi ve çevredekilerin son anda fak ettiği küçük çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.Ö, Tatvan'daki ilk müdahalenin ardından ambulansla Van'a sevk edildi. - BİTLİS