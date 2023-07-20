Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Van'a sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Tatvan ilçesinin polis kampı mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahile gittiği öğrenilen 8 yaşındaki kız çocuğu H.Ö., bir anda gölde gözden kayboldu. Ailesi ve çevredekilerin son anda fak ettiği küçük çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.Ö, Tatvan'daki ilk müdahalenin ardından ambulansla Van'a sevk edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Van Gölü Bitlis Tatvan Van Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title