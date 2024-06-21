Üye Girişi
Haberler

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala yola çıkan sürücülerin, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Saatte 30 ila 60 kilometre hızla seyreden araçlar İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Caydurt, Bolu-Batı, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor. Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Gerede-Karabük yolu kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor. Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

OTOYOLUN DÜZCE KESİMİNDE ARIZA YAPAN TIR, YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyük Melen Köprüsü mevkisinde ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sac yüklü tırın arıza yapması nedeniyle araç yoğunluğu arttı.

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Karayolları ekiplerince tırın arıza yaptığı sağ şeridin bir kısmı dubalarla kapatıldı. Tır arızası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin Düzce gişeleri ile Büyük Melen Köprüsü mevkisi arasında kalan kısımda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler dönüşe geçti. Bu nedenle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yaşam

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı İstanbul Tekirdağ trafik Düzce Tatil Bolu Turizm Yaşam Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! EURO 2024 gruptan kaç takım çıkıyor, 3.'ler çıkıyor mu? #9917 Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952 Mbappe neden yok, sakat mı cezalı mı? Mbappe oynayacak mı EURO 2024 (Hollanda – Fransa)? #129300 #9917 Levent Mercan kimdir? Levent Mercan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 21 Haziran Cuma maç programı! #9917 #129300 Polonya Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Polonya Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Polonya Avusturya maçı ne oldu? Polonya Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Polonya Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! POLONYA AVUSTURYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi? Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?
CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
500

Yorumlar (1)

emre cahilsavar:

geliyor geçinemiyoruz diyenler

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title